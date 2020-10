Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Heidenheim (HDH) Giengen - Burgberg

Angetrunkener Autofahrer in Burgberg unterwegs

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Giengen gegen 02:00 ein dunkler Seat am Ortsausgang Hürben in Richtung Hermaringen auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest führte zu einem Ergebnis von über einem Promille. Die Fahrt des 26jährigen Pkw-Lenkers war an dieser Stelle beendet. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

