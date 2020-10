Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sperrzeit überschritten

Nicht an die neue Corona-Regelung gehalten hat sich ein Gastwirt am Freitagabend in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Als eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte am Samstag um 2.30 Uhr die Bar in der Karlstraße betrat, saßen noch mehr als 20 Gäste an den Tischen. Augenscheinlich hatten sie frisch bestellte Getränke und zum Teil auch noch Speisen vor sich. Aufgrund der von der Stadt Ulm erlassenen Anordnung hätte der Wirt seine Kneipe aber schon am Freitagabend um 23 Uhr schließen müssen. Dies sehen die seit Freitagabend geltenden neuen Regelungen anlässlich der Corona-Pandemie so vor. Noch während der Kontrolle wurde das Lokal geschlossen und alle Gäste nach Hause geschickt. Gegen den Wirt wird jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1940174)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell