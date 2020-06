Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ins Krankenhaus musste nach einem Unfall am Montag in Königsbronn eine 74-Jährige.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16 Uhr eine Autofahrerin aus Richtung Ortsmitte in der Aalener Straße unterwegs. Bei der Einmündung Zanger Straße trat von rechts eine Frau auf die Straße, um diese zu überqueren. Die 27-Jährige fuhr der Frau mit ihrem Seat über den Fuß. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Fußgängerin möglicherweise Rot. Am Auto entstand kein Sachschaden.

+++1103636

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell