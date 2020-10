Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei die Vorfahrt genommen

Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Streifenwagen einen Zusammenstoß verhindern

Ulm (ots)

Die rote Ampel missachtet hatte eine 24jährige Frau am Freitagabend in der Ulmer Innenstadt. Sie überfuhr gegen 21.30 Uhr mit ihrem Mietwagen die Kreuzung Zinglerstraße - Bismarkring. Ein aus Richtung Adenauerbrücke bei Grün in die Kreuzung einfahrender Streifenwagen der Polizei konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Obwohl die Frau jetzt mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen muss, ging der Vorfall aus ihrer Sicht doch noch glimpflich aus. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn der Streifenwagen in ihr Fahrzeug gekracht wäre. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1938991)

