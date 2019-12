Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Vom Supermarkt in die Justizvollzugsanstalt Wenn der Vater mit dem Sohne...

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Dienstag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ein Vater-Sohn-Duo auf einem Supermarkt-Parkplatz in Saarbrücken-Folsterhöhe nahe der französischen Grenze. Der Vater war von der Staatsanwaltschaft Siegen zur Festnahme wegen Betruges ausgeschrieben. Da weder der Vater noch sein erwachsener Sohn den haftbefreienden Betrag in Höhe von 1.422 Euro bezahlen konnten, endete der Lebensmitteleinkauf für den Mann für die nächsten 44 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Ottweiler.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bexbach

Pressesprecher

Tobias Allard

Telefon: 06826/522-1006

E-Mail: bpoli.bexbach.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bexbach, übermittelt durch news aktuell