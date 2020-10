Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Berauscht unterwegs

Ulm (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 3.20 kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Biberach einen VW Golf in Rißegg. Im Verlauf der Fahrzeugkontrolle kam den Beamten der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei dem 38jährigen Fahrzeuglenker auf. Mehrere Tests bestätigten den Verdacht. Dem Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1940401)

