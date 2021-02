Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Zimmerbrand in Doppelhaushälfte - Frau tot aufgefunden +++

Oldenburg (ots)

Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte am Schulweg ist am frühen Mittwochmorgen eine Person tot aufgefunden worden.

Ein Anwohner hatte gegen 3.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Daches wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Im Haus stellten die Beamten fest, dass das Feuer offenbar im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen war.

Zur Brand- oder Todesursache liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt in mehrere Richtungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell