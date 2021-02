Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Schneesturm Tristan: Verkehrsunfälle auf BAB 28 im Bereich Oldenburg und Ammerland - Räumpflug der Autobahnmeisterei verliert im Einsatz einen Reifen++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 07.02.2021, musste die Autobahnpolizei Oldenburg zu insgesamt fünf Verkehrsunfällen auf der BAB 28 zwischen Oldenburg und Bad Zwischenahn-West ausrücken. In allen Fällen waren die Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der durch den Schneesturm "Tristan" verursachten, winterglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und mit den Schutzplanken kollidiert. In einem Fall erntete der 34jährige Unfallverursacher aus dem Moormerland verständnisloses Kopfschütteln der Beamten, war er doch mit Sommerreifen unterwegs und kam auf dem weniger befahrbaren Überholfahrstreifen ins Rutschen. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt. Es blieb bei Sachschäden. Alle Unfallfahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Autobahnmeisterei Oldenburg war den ganzen Tag mit allen verfügbaren Mitteln im Dauereinsatz. Gegen 14:00 Uhr musste jedoch ein im Einsatz befindlicher Räumpflug eine Zwangspause einlegen. In Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Eversten und Haarentor verlor das Fahrzeug den hinteren linken Reifen. Die Ursache blieb bislang unklar. Das Fahrzeug konnte vorerst nicht weiter eingesetzt werden.

Seitens der Polizei wurde festgestellt, dass etliche Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen die Gefahren durch das zu schnelle Befahren der winterglatten Fahrbahnen stark unterschätzten. So konnten etliche, riskante Überholmanöver beobachtet werden, wobei stets der weniger befahrbare Überholfahrstreifen genutzt wurde. Bei einer Gefahrenbremsung oder ruckartigem Fahrstreifenwechsel wäre es zwangsläufig zu weiteren Unfällen gekommen. Die Polizei weist darauf hin, dass bei derartigen Wetterlagen mit sichtbarem Schnee und Eis auf den Fahrbahnen Überholvorgänge unterlassen bleiben sollten sowie noch mehr Abstand zum Vorausfahrenden eingehalten werden muss, damit alle Verkehrsteilnehmer sich ans Ziel kommen.

