Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Fahrten unter Drogen-

Alkoholeinfluss; Fahren ohne Fahrerlaubnis; Amtsanmaßung +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 05.02.2021, gegen 21:15 Uhr wird ein 27-jähriger Oldenburger auf der Brandenburger Straße mit einem Fahrrad in starken Schlangenlinien fahrend angetroffen. Ein Atemalkoholtest im Rahmen der Kontrolle ergibt einen Wert von 1,71 Promille. Eine Blutprobe wird entnommen und ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Am Samstag, 06.02.2021, gegen 02:45 Uhr ist ein 23-Jähriger aus Wardenburg mit einem Opel Corsa auf der Cloppenburger Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle wird festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholwert: 1,97 Promille) und Drogeneinfluss steht. Zudem gibt er zunächst im Rahmen der Kontrolle falsche Personalien an. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Auch hier war eine Blutprobe fällig. Gegen den Fahrer werden ein Strafverfahren und wegen der falschen Personalienangabe eine Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Außerdem erwartet die Halterin des Pkw ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Samstag, 06.02.2021, gegen 20:50 Uhr wird ein 24-Jähriger aus Oldenburg mit seinem VW Golf auf der Sandkruger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss steht. Eine Blutprobe wird entnommen.

Am Samstag, 06.02.2021, gegen 19:35 Uhr fährt ein 29-Jähriger aus Bremen mit seinem Mercedes im Bereich des Pendlerparkplatzes am Marschweg und benutzt hierbei blaues LED-Blinklicht, so dass andere Pkw-Fahrer ein Zivilfahrzeug der Polizei vermuten und davon ausgehen, dass sie einer Polizeikontrolle unterzogen werden sollen. Der 29-Jährige kann von der "richtigen" Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/7904215 zu melden.

