Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++WESTERSTEDE/FELDE; Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend, dem 06.02.2021, wird der Leitstelle in Oldenburg gegen 22:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Westerstede/Stadtteil Felde gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand befährt ein 34-Jähriger mit seinem Kleinwagen die Wittenheimstraße, K116, von Halsbek kommend in Richtung Westerstede. Beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve kommt der Alleinbeteiligte aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn und prallt gegen einen dortigen Straßenbaum. In der Folge wird der PKW wieder auf die Fahrbahn geschleudert und überschlägt sich. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer kommt unmittelbar nach dem Unfallgeschehen auf den Unfallort zu und trifft dort auf den Verunfallten. Der Verkehrsteilnehmer setzt sofort einen Notruf ab und leistet bei dem Verunfallten Erste Hilfe. Der schwer Verletzte wird im Anschluss durch eintreffende Rettungskräfte weitergehend notversorgt und im Anschluss dem Klinikzentrum in Westerstede zugeführt. Am PKW entsteht Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell