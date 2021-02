Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kontrollaktion der Autobahnpolizei Oldenburg in Zusammenarbeit mit dem Zoll +++

Oldenburg (ots)

Die Autobahnpolizei Oldenburg hat zusammen mit dem Zoll am Donnerstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und Mitternacht im Rahmen von gezielten mobilen Kontrollen den Verkehr auf den Autobahnen im Bereich der Stadt Oldenburg und des Landkreises Ammerland überprüft.

Im Fokus der Kontrollen standen neben Verkehrsstraftaten auch die Bekämpfung von Delikten aus den Bereichen Betäubungsmittelkriminalität, Aufenthalts-/Asylrecht, Schleusungskriminalität, Kfz-Verschiebung sowie Urkundenfälschung.

Besonders hervorzuheben waren die folgenden Feststellungen:

Gegen 21.50 Uhr wurde ein 46-jähriger Autofahrer auf der A 28 an der Anschlussstelle-Oldenburg Kreyenbrück kontrolliert. Er kam aus den Niederlanden, wo er als Fischer tätig war und sich jetzt auf dem Rückweg nach Polen befand. Offenbar stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, was sich durch einen Test auch bestätigte. Des Weiteren führte er ein Butterfly-Messer sowie ein Einhandmesser mit, die nach dem Waffengesetz in Deutschland verboten sind. Die Beamten nahmen ihm die Messer abgenommen und die Untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurden Verfahren wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz und dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet sowie eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Bei einer weiteren Kontrolle gegen 22.50 Uhr an der Anschlussstelle-Oldenburg-Kreyenbrück wurde ein Kleintransporter angehalten, dessen 30-jähriger Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Zeitgleich wurde ein mit drei Personen besetzter Pkw durch den Zoll auf der Hundsmühler Straße in Oldenburg angehalten. Bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer bestätigt sich ebenfalls der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmittel.

Neben einer einbehaltenen Sicherheitsleistung wurden auch hier die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren gegen eingeleitet.

Rückfragen bitte in diesem Fall an das Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg: Telefon: +49(0)4402-933 115

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell