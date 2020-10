Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201021 - 1088 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Nachtrag zur Meldung Nummer 201019-1078 Weitere Person mit Messer verletzt

(fue) Wie den Medien bereits bekannt, wurde am Sonntag, den 18. Oktober 2020, gegen 19.45 Uhr, ein 29-jähriger Frankfurter in der B-Ebene des Hauptbahnhofes bei einer Messerattacke verletzt. Er erlitt eine Schnittwunde im Brustbereich und wird derzeit noch in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter, der den Angriff unvermittelt durchführte, floh in Richtung der Münchener Straße. Eine Funkstreife des 4. Polizeirevieres konnte am Folgetag, am Montag, den 19. Oktober 2020, gegen 22.45 Uhr, eine Person in der Münchener Straße wahrnehmen, die der Personenbeschreibung vom Tattag entsprach. Insbesondere die auffällige Jacke stach dabei hervor. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Durch den Haftrichter wurde mittlerweile Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlages angeordnet.

