Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201021 - 1086 Frankfurt-Schwanheim: Festnahme eines Einbrechers

Frankfurt (ots)

(wie) In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 20. Oktober 2020, kam es zur Festnahme eines Einbrechers in ein im Rohbau befindliches Haus in der Rheinlandstraße.

Nachdem Anfang Oktober bereits in den Rohbau eingebrochen wurde, installierte die Besitzerin, eine 38-jährige Frau, eine Videoüberwachungskamera. Gestern um 03:25 Uhr konnte sie dann live den erneuten Einbruch beobachten und meldete dies der Polizei. Binnen kürzester Zeit waren mehrere Streifen vor Ort und fanden den mutmaßlichen Einbrecher in einem Gebüsch hockend auf dem Grundstück vor und nahmen ihn fest. Zahlreiches Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus dem Rohbau konnte im Nahbereich sichergestellt werden.

Der mutmaßliche Einbrecher, ein 48 Jahre alter Mann, wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Inwiefern er mit dem ersten Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

