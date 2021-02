Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ WESTERSTEDE ++ Büroeinbrüche ++

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Freitag zwei Einbrüche in Büroräume in Westerstede verübt. Ein weiterer Einbruchversuch scheiterte. In der Bahnhofstraße wurde ein Fenter einer Rechtsanwaltskanzlei eingeschlagen bzw. eingeworfen. Aus einem Büro wurde eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Beim Einbruch in die Büroräume einer Ergotherapieparxis in der Wilhelm-Geiler-Straße gelangte(n) der/die Täter in die Räumlichkeiten, nachdem die Eingangstür aufgebrochen wurde. Entwendet wurde ein Akkuschrauber. Der Versuch, in die Büroräume einer Therapieeinrichtung an der Gaststraße einzubrechen, scheiterte. Dem Täter/ den Tätern gelang es nicht, die Eingangstüren aufzuhebeln.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

