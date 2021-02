Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Festgefahrener 40-Tonner sorgt für Verkehrsbehinderungen in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots)

Ein mit Baumaterialien voll beladener Sattelzug aus Nordrhein-Westfalen sorgte am Donnerstag, dem 04.02.2021, gegen 7 Uhr in Bad Zwischenahn für teilweise erhebliche Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr. Zuvor befuhr der 50jährige Fahrer aus Rheine mit dem 40-Tonner die Oldenburger Straße in Bad Zwischenahn, Ortsteil Kayhauserfeld, aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Bad Zwischenahn. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Fahrer auf den rechten Grünstreifen und blieb dort schließlich mit seinem Sattelzug auf der völlig aufgeweichten Berme in leichter Schräglage stecken. Für die etwas aufwendigeren Bergungsarbeiten durch ein von der Spedition beauftragtes Fachunternehmen musste die Fahrbahn schließlich vorübergehend voll gesperrt werden, bevor der Fahrer mit seinem unbeschädigten LKW die Fahrt gegen 08:30 Uhr zu seinem Zielort fortsetzen konnte. Die auf ca. 100 Meter Länge aufgewühlte Berme wurde durch die Straßenmeisterei Westerstede abgesichert.

