POL-OL: ++Pressemitteilung des PK Westerstede:++ (Wasser-)Einbruch in Netto-Markt

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gg. 06:00 Uhr wurden die Streifen des PK Westerstede nach Apen in die Hauptstraße zum dortigen Netto-Markt gerufen. Grund für den Einsatz war die über Notruf eingegangene Meldung von Angestellten des Marktes, die beim Betreten des Geschäftes herungtergefallene Deckenteile und zerbrochene Sektflaschen bemerkten. Aufgrund der bekannten Vorgehensweise einer Tätergruppierung, die den Dacheinstieg für ihre Einbrüche wählt, wurde auch hier von einem Einbruch ausgegangen. Die Angestellten machten alles richtig und riefen die Polizei. Nachdem die Beamten den Einkaufsmarkt betreten haben, konnte schnell festgestellt werden, dass es sich nicht um einen Einbruch handelte. Vielmehr hielt ein Teil der Deckenkonstruktion des Gebäudes dem Regen und schmelzendem Schnee nicht stand und brach an einer Stelle ein. Die herunterfallenden Deckenteile fielen auf einige Sektflaschen, die dadurch zerbrochen sind. Die eingesetzten Streifen zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Der Schaden durch den Wassereinbruch wird nun von einer Fachfirma behoben.

