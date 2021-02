Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Edewecht gesucht

Oldenburg (ots)

Am 01.02.21, zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der LzO Edewecht, Hauptstraße 50, ein blauer Audi Avant beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. An dem Audi, der in einer Parklücke abgestellt war, wurde der hintere linke Kotflügel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnumnmer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

