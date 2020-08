Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung in Mainzer Kneipen - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Insgesamt zwei Mal kommt es am vergangenen Samstag zu einer Sachbeschädigung in zwei unterschiedlichen Lokalen.

Samstag, 15.08.2020 01:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kommt es in einer Bar in der Mainzer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Folge des Streits wirft einer der bislang unbekannten Männer eine Glasflasche durch die Eingangstür des Lokals, wodurch ein Loch in der Scheibe entsteht. Kurz darauf zerschlägt eine weitere männliche Person vor der Bar eine Flasche auf dem Boden. Die beiden Männer flüchten daraufhin in unbekannte Richtung. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Samstag, 15.08.2020 19:38 -19:40 Uhr

Am Samstagabend verlässt der 19-jährige Gast aus bislang ungeklärter Ursache ein Lokal in Mainz und begibt sich unmittelbar davor auf die Straße. Dort tritt er mit seinem Fuß eine Fensterscheibe des Nachbarraums der Kneipe ein. Im Anschluss verlässt der 19-Jährige die Örtlichkeit. Dank einer detaillierten Personenbeschreibung, die ein Mitarbeiter der Kneipe abgeben kann, kann der Beschuldigte im Nachgang identifiziert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

