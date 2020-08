Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sexuelle Belästigung

Mainz, Malakoff-Passage (ots)

Die 17-jährige Geschädigte aus Stadecken-Elsheim meldet an der Malakoff Passage, dass sie von einer ihr unbekannten männlichen Person am Hintern angefasst worden ist, während sie sich dort mit Freunden aufhielt. Der Täter befinde sich noch vor Ort. Der 27-jährige Mainzer, russischer Abstammung, kann durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich am Rhein angetroffen werden. Nachdem der Sachverhalt nochmals durch das Opfer bestätigt wird, wird weiterhin mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft Mainz telefonisch Rücksprache gehalten, da der alkoholisierte und aggressive Beschuldigte einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigert. Die Bereitschaftsstaatsanwaltschaft entscheidet daraufhin, dass dem Beschuldigten eine Blutprobe zu entnehmen ist. Im Anschluss wird der Beschuldigte entlassen und eine Anzeige gefertigt.

