Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Mainz, Schillerplatz (ots)

Ein 37- jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem schwarzen VW Golf die Emmerich-Josef-Straße in Richtung des Schillerplatz. Gleichzeitig befuhr der 28-jährige Unfallgegner mit seinem grauen Opel Insignia die Walpodenstraße, um im weiteren Verlauf an der Kreuzung zur Emmerich-Josef-Straße nach rechts in Richtung der Terrassenstraße abzubiegen. Hierbei touchierte der Opelfahrer mit seiner linken vorderen Fahrzeugfront die Fahrerseite des schwarzen Golfs. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden. Bei der Aufnahme der Personalien durch die Polizei konnte ein intensiver Alkoholgeruch in der Luft im unmittelbaren Nahbereich des Opelfahrers wahrgenommen werden. Zusätzlich war die Aussprache des Opelfahrers lallend und verwaschen, sowie sein Gang schwankend. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde dem Opelfahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der den Wert von 2,04 Promille als AAK bestätigte.Nachdem beim Opelfahrer die Blutprobe genommen wurde, wurde dieser entlassen. Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell