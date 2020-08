POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 05.08.2020.

Polizeiinspektion Goslar

Angeblicher TV-Altgerätekäufer bestiehlt Goslarerin. Die Polizei Goslar bittet um Ihre Mithilfe.

Goslar. Am gestrigen Dienstagvormittag ist eine Goslarerin, eine 70-jährige Dame, Opfer von Trickdieben geworden.

Der bislang unbekannte Betrüger klingelte gegen 10.00 Uhr an ihrer Eingangstür ihres Wohnhauses im Hubertusweg und gaukelte ihr vor, alte TV-Geräte ankaufen zu wollen.

Man habe die Anwohner in den letzten Tagen durch entsprechende Einwurf-Sendungen informiert.

Auf Grund tatsächlich mehrerer im Haus befindlicher TV-Altgeräte ließ sie den Mann daraufhin hinein. Anschließend suchten beide Personen die entsprechenden Räumlichkeiten auf.

Hier fragte er zudem nach alten Büchern und Schmuckgegenstände. Nachdem sie ihn den Inhalt mehrerer Schmuckkästchen gezeigt hatte, wurde von dem Mann ein Defekt an einer Tür vorgetäuscht, so dass die Goslarerin kurzfristig abgelenkt wurde.

Diese Zeit nutzte er aus, entwendete mehrere Schmuckgegenstände und begab sich anschließend unter Angabe, seinen Partner und ein Fahrzeug zum Abtransport der TV-Altgeräte holen zu wollen, wieder aus dem Gebäude.

Unmittelbar danach fuhr ein Transporter mit weißer Führerkabine und schwarzer Plane mit weißer, gewellter Aufschrift am Gebäude vorbei.

Die Person wurde mit ca. 35 Jahre alt, ca., 160 cm groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare, leicht gebräunte Haus, gepflegtes Äußeres, sprach akzentfreies Hochdeutsch ohne Dialekt, bekleidet mit einer kurzen dunklen Hose, einem langem dunklen Oberteil und blau-weißen Turnschuhen beschrieben.

Die unmittelbar nach Bekanntwerden der Straftat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Täters.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die vor bzw. nach dem Tatzeitraum am Dienstag, 04.08.20, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, möglicherweise eine oder mehrere verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hubertuswegs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Unter Hinweis auf unsere bereits in der Vergangenheit wiederholt ergangenen Tipps weisen wir an dieser Stelle noch einmal auf Folgendes hin:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser):

Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung?

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Handtasche gestohlen.

Goslar. Am Dienstagnachmittag, 15.20 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter eine 65-jährige Goslarerin auf dem Lidl-Parkplatz in der Okerstrasse an, erfragte in gebrochenem Deutsch die Möglichkeit eines Geldwechsels und entwendete dabei in einem kurzen unbeobachteten Moment ihre im Pkw abgelegte weiß-beigefarbene Handtasche mitsamt Inhalt. Die männliche Person, die mit ca. 170 cm groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare, arabisch oder südländisch, eventuell aber auch polnisch wirkend, führte ein dunkles Handy mit sich, trug einen dunklen Mundschutz, beschrieben wurde, ist anschließend in einen dunklen Pkw gestiegen und vom Ort des Geschehens über die Okerstrasse in Richtung Innenstadt geflüchtet. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Schutzhütte beschädigt.

Goslar. Am Dienstagabend, zwischen 21.42 und 22.25 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine im Okertal befindliche Schutzhütte durch Herausbrechen mehrerer Dachlatten sowie eine hölzerne Bank durch Herausbrechen der Sitzfläche. In unmittelbarer Nähe der Schutzhütte wurde darüber hinaus ein Lagerfeuer entfacht. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Lkw-Gespann kippt um.

Goslar. Am Dienstagmorgen, 07.09 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Staßfurter mit seinem Lkw MAN Truck und Sattelauflieger mit SFT-Kennzeichen den Forstweg der Försterei Göttingerode, Abzweigung Adenbergstrasse. In Höhe Oehrentalweg kam er vom Forstweg ab und kippte mit dem Gespann in das unbefestigte Unterholz. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Fahrzeugee beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 17.00 und 17.30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Ortelsburger Strasse abgestellter blauer Transporter Citroen Jumper mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Das dadurch herausspringende Spiegelglas zerkratzte in der Folge zudem die Stoßstange eines schwarzen VW Golf mit GS-Kennzeichen. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

