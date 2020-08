Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 04.08.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung / Diebstahl an PKW

Am vergangenen Wochenende kam es in der Straße An der Landesbahn erneut zu Diebstählen bzw. Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Diesmal entwendeten bislang unbekannte Täter an zwei PKW einen Heckscheibenwischer und eine Tankklappe. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise werden bei der Polizei Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 entgegengenommen. (som)

