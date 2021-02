Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfallflucht in Ohrwege+++

Oldenburg (ots)

+++Am 01.02.2021 ist es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug war an der Einmündung der Wittkuhlenstraße zum Kiefernweg auf eisglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und anschließend in eine am Fahrbahnrand stehende Thuja Hecke gefahren. Dabei wurde die Hecke über eine Länge von ca. 6 Metern beschädigt. Auch ein in der Hecke stehendes Verkehrsschild wurde beschädigt. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen Wert im oberen dreistelligen Bereich. Im Anschluss an den Verkehrsunfall hat der unbekannte Fahrzeugführer die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn zu melden: 04403/927-0.+++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell