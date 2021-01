Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des PK Westerstede:++ Vandalismus an Draisinenstation

In der Nacht zu Samstag ist es zu einer Sachbeschädigung an der Draisinenstation Seghorner Weg, Nähe Friesendenkmal, Westerstede, gekommen. Bislang unbekannte Täter stießen ein überdachtes Hinweisschild aus Holz um, die Verankerung des Schildes wurde dabei beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-115 in Verbindung zu setzen.

