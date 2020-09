Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (24.09.2020) ist es in der Zeit zwischen 14:00 und 15:30 Uhr im Moorkamp zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen gekommen.

Unbekannte Täter zerkratzten den Lack an 3 parkenden Fahrzeugen. Der Sachschaden beträgt ca. 1.300 Euro.

Die Polizeistation Schenefeld ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/ 8300053-0 zu melden.

