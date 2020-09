Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Festnahme von Zigarettendieben durch aufmerksamen Ladendetektiv

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei hat am 23.09.2020, um 17:40 Uhr, drei Zigarettendiebe aus Georgien im Alter von 34 bis 43 Jahren festgenommen, nachdem diese zuvor bei ihrer Tat von einem aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet worden waren.

So lenkte ein Täter die Kassiererin eines Lebensmitteldiscounters in der Gutenbergstraße (Henstedt-Ulzburg) ab, als die anderen beiden Beschuldigten Rauchwaren im Wert von 350 Euro aus der Auslage nahmen und in ihren Jacken verstauten.

Ein Detektiv konnte die Tat beobachten und die Polizei verständigen. Nach der Festnahme und der Einlieferung ins Polizeigewahrsam wurde in dem Auto der Tatverdächtigen weiteres offensichtliches Diebesgut, wie Bekleidung und Tabakwaren, sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel werden die Männer wegen Verdachts des Bandendiebstahls heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Der Richter wird entscheiden, ob alle drei Personen bis zur Hauptverhandlung in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster verbleiben müssen.

Gegen einen weiteren Täter, der diesem Tatgeschehen ebenfalls zugeordnet wird und den Verkaufsraum aber unerkannt verlassen und flüchten konnte, ermittelt die Kripo Norderstedt.

