Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des PK Westerstede:++ Häufung von Verkehrsunfällen bei schneeglatter Fahrbahn

Oldenburg (ots)

Am Freitag ist es ab 12:00 Uhr im Bereich Westerstede und Apen innerhalb weniger Stunden zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen gekommen. Trotz Schneeglätte passten die Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen nicht an. Glücklicherweise blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden. Bei einem Verkehrsunfall in der Liebfrauenstraße Hollwege kam ein Fahrzeugführer Ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, und beschädigte einen Weidenzaun. Er wurde dabei leicht verletzt. Am späteren Nachmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw in der Augustfehner Straße, Westerstede. Ein Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw nach rechts auf die Berme, lenkte gegen und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Pkw frontal zusammenstieß. Zwei Fahrzeuginsassen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Glück im Unglück hatte der Fahrer eines BMW auf der Westersteder Straße in Mansie, der in Richtung Westerstede fuhr. Das Heck seines Pkw brach aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Es blieb beim Blechschaden.

