Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in ein leerstehendes Haus +++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht auf den 28.01.2021 ist es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Haus an der Ofener Straße in Oldenburg gekommen. Das Gebäude seit längerem leer, da hier Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Diese Abwesenheit nutzten offenbar die Täter und drangen gewaltsam in den Altbau ein.

Nachdem die Täter in das Gebäude gelangten, wurden nahezu sämtliche Elektrowerkzeuge samt Zubehör entwendet, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Diese werden unter der Rufnummer 0441 - 790-4115 entgegengenommen. (110064)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell