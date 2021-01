Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Metallzaun beschädigt

Vrees (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntag zwischen 10.00 - 11.30 Uhr in der Straße Lehmkuhle einen Metallzaun beschädigt. Der PKW dürfte auf winterglatter Fahrbahn in Rutschen geraten und anschließend mit dem Zaun kollidiert sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

