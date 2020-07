Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Schule mit Graffiti beschmiert

Lathen (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag besprühten bislang unbekannte Täter ein Fenster sowie eine Tischtennisplatte einer Schule an der Mühlenstraße in Lathen mit Graffiti. Zudem beschmierten die Täter mehrere Wände der Schule. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932/72100, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell