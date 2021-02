Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn+++Reizgas im Flur versprüht+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 03.02.2021 wird gegen 15.30 Uhr mitgeteilt, dass es im Treppenhaus eines Wohnhauses am Irisweg in Bad Zwischenahn stark nach Gas riecht, einige Hausbewohner klagen über Unwohlsein und Atembeschwerden. Vor Ort wird festgestellt, dass es zu Streitigkeiten unter den Bewohnern gekommen ist. Im Verlauf dieser Streitigkeiten versprühte eine Anwohnerin Reizgas im Treppenhaus. Die Feuerwehr konnte durch Messungen bestätigen, dass es sich um Reizgas handelt und lüftete das Treppenhaus. Die betroffenen Anwohner wurden vor Ort von den Besatzungen der Rettungswagen behandelt und konnten dann wieder in ihre Wohnungen zurück. Gegen die Verursacherin wird eine Anzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

