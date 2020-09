Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Uwe Becker neuer Leiter der Polizeiinspektion Germersheim

Am 01.09.2020 wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Germersheim, Erster Polizeihauptkommissar Uwe Becker, von Polizeipräsident Thomas Ebling offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion hat er bereits zum 01.08.2020 übernommen.

Gleichzeitig wurde der vorherige Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Zöller, nach 45 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet. Der 62-Jährige wurde 1975 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt und hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt. Nach den Anfangsjahren im Streifendienst im Bereich der Polizeidirektion Landau erfolgte 1986 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst. 1990 wurde Wolfgang Zöller stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, bis man ihm 2000 die Leitung der Polizei Haßloch übertrug. Danach folgte 2005 die Leitung der Polizeiinspektion Wörth und anschließend der Wechsel nach Germersheim, wo er seit 2009 Leiter der Polizeidienststelle war. Am 31.07.2020 wurde Wolfgang Zöller in den Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir ihm alles Gute.

Die Polizeiinspektion Germersheim ist Uwe Becker bestens bekannt. Der 60-Jährige ist seit 2015 stellvertretender Leiter der Dienststelle und war auch schon zuvor 13 Jahre lang Sachbearbeiter Einsatz in Germersheim. Uwe Becker wurde 1978 beim damaligen Bundesgrenzschutz eingestellt. 1991 wechselte er zur rheinland-pfälzischen Polizei, wo er zunächst bei der Bereitschaftspolizei und ab 2000 in Germersheim eingesetzt war. In den Jahren 2013 und 2014 war er u.a. persönlicher Mitarbeiter des damaligen Polizeipräsidenten Jürgen Schmitt.

In einer, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, eingeschränkten Feierstunde bedankte sich Polizeipräsident Thomas Ebling bei Wolfgang Zöller für die geleistete Arbeit und wünschte Uwe Becker viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Germersheim ist neben der Stadt Germersheim für die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Rülzheim zuständig.

