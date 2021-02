Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn: Kontrolle über Pkw bei Schneeglätte verloren+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 07.02.21, gegen 17:20 Uhr, kam es infolge von Schneeglätte zu einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Edewecht. Ein 50-jähriger aus Edewecht befuhr die Oldenburger Straße in Edewecht mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Oldenburg. Kurz vor dem Ortsausgang wird sein Pkw von einer Windböe erfasst und rutscht von der schneeglatten Fahrbahn gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippt der Pkw auf die Fahrerseite und kommt quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch die Bergung des Pkw war die Oldenburger Straße kurzzeitig voll gesperrt. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell