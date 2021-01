Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von Fahrbahn ab - Totalschaden (25.01.2021)

Tuningen (ots)

Einen Unfall mit Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat am Montagmittag gegen 16 Uhr ein Peugeot 207-Fahrer auf der Autobahn 81 verursacht. Ein 24-Jähriger fuhr in Richtung Singen und verlor Höhe der Anschlussstelle Tuningen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam von der Straße ab und rutschte über einen Grünstreifen bis zu einem Wildschutzzaun, wo er beschädigt zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass ein Hinterreifen abgefahren war, was zum Unfall mit beigetragen haben dürfte. Den Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Torben Haufe / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell