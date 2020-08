Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti

Stadtoldendorf (ots)

Seit dem letzten Wochenende werden im Stadtgebiet von Stadtoldendorf vermehrt Farbschmierereien festgestellt. So ist es im Bereich des ehemaligen Krankenhauses in der Lenner Straße und auch im Tunnelbereich der Braaker Straße sowie an der dortigen Bushaltestelle zu Graffiti-Schmiereien gekommen. Diese sogenannten TAG's sind in blauer und roter Farbe gesprüht worden. Das stellt nicht nur eine Sachbeschädigung dar, es trägt auch nicht zur Verschönerung des Stadtbildes bei. Ferner entstehen durch die Reinigung auch erhebliche Kosten, die zumeist durch den Steuerzahler zu tragen sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Farbschmierereien geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter der Tel. Nr. 05532 / 50 47 50 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeistation Stadtoldendorf

PHK Werner Ebbighausen

Telefon: 05532/50475-0

E-Mail: poststelle@pst-stadtoldendorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

