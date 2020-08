Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: VU-Flucht - Täter ermittelt

Bad Pyrmont (ots)

Am 18.08.2020, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 67 - jähriger Mann aus dem Landkreis Göttingen mit einem Fiat-Wohnmobil die Südstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als er verkehrsbedingt an der rotlichtzeigenden Ampel "Untere Hauptallee" anhielt, wollte ein hinter ihm fahrender 21 - jähriger Bad Pyrmonter mit seinem PKW VW-Golf auf der Linksabbiegerspur an dem Wohnmobil vorbeifahren. Dabei streifte der Golf die Stoßstange des Wohnmobiles. Der junge Golf-Fahrer flüchtete anschließend über die Untere Hauptallee. Erfreulich: der Wohnmobilfahrer hat das Kennzeichen des flüchtigen Pkw ablesen und Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Bei einer Halterüberprüfung gab der junge Mann auch zu, den Unfall bemerkt zu haben. Da bei dem leichten Anstoß aber kaum etwas passiert sei, habe er seine Fahrt fortgesetzt. Auch wenn der Schaden auf unter 1000,- Euro geschätzt wird, wird gegen den 21 - Jährigen jetzt eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort geschrieben.

