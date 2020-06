Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mehrere Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Stadtteil Holsterhausen mehrere Autos. Die Fahrzeuge waren an der Theodor-Heuss-Straße geparkt. An vier Autos war jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell