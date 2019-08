Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1185) Porsche Macan entwendet - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Heute Morgen (23.08.19) wurde im Stadtteil Büchenbach von Unbekannten ein grauer Porsche Macan entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr entwendeten der oder die Täter das Fahrzeug vom Gelände eines Autohauses in der Frauenauracher Straße. An dem nicht zugelassenen Pkw brachten die Diebe vermutlich die amtlichen Kennzeichen N-MB 1030 an, die von einem in der Nähe stehenden Daimler Benz abmontiert worden waren.

Die Erlanger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

