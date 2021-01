Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrt missachtet (26.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr an der Kreuzung Katharinenstraße / Schützenstraße ereignet hat. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Katharinenstraße in Richtung Kronenstraße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 39-jährigen VW-Fahrers, der die Schützenstraße in Richtung ZOB befuhr. Bei der Kollision blieben beide Autofahrer unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

