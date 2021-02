Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sperrung der AS Zetel A 29 Fahrtrichtung Wilhelmshaven

Oldenburg (ots)

Am 09.02.2021 um 2 Uhr morgens passierte ein slowenischer Sattelschlepper die Baustelle auf der A 29 im Bereich der AS Zetel in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Dabei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte große Teile der Baustellenanlage. Diese musste daraufhin gesperrt werden. Die Bergung des Sattelschleppers, der zwei Wohnwagen transportiert, dauert zur Zeit noch an. Ebenso wird die Erneuerung der Baustellenanlage noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

- es wird nachberichtet -

