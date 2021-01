Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen, Herbrechtingen - Im Rausch gefahren

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss waren am Dienstag mehrere Verkehrsteilnehmer in der Region unterwegs.

Eine Polizeistreife sah gegen 16 Uhr einen Audi auf der Straße zwischen Sontheim und Giengen. Den Beamten fiel auf, dass das Auto einen platten Reifen hatte und ein Spiegel beschädigt war. Bei der Kontrolle des 55-Jährigen rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu viel davon getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An einen Unfall konnte sich der Fahrer nicht erinnern. Die Polizei aus Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder mögliche Geschädigte eines Unfalles des Audi-Fahrers werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07322/96530 zu melden. Gegen 20.30 hatte die Polizei in Giengen in der Memminger Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Die Beamten richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Bei zwei Kontrollierten bestand der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Sie durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Auch bei einer Kontrolle in Herbrechtingen stand ein Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinwirkung. Der 21-Jährige war gegen 22 Uhr in der Giengener Straße unterwegs. In einem Fall stellte die Polizei Drogenutensilien sicher.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

