Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei beschlagnahmt knapp 300 Gramm Marihuana

Am Samstag durchsuchte die Polizei bei einem mutmaßlichen Drogenhändler aus dem Raum Göppingen.

Ulm (ots)

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 27-Jähriger mit Drogen handelt. Deshalb erwirkte die Polizei beim zuständigen Gericht einen Durchsuchungsbeschluss. Diesen vollzog die Polizei am Samstag. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler rund 280 Gramm Marihuana. Das war bereits zum mutmaßlichen Verkauf in Tütchen verpackt. Des Weiteren beschlagnahmte die Polizei mutmaßliches Dealergeld. Der Mann sieht dem Verfahren wegen unerlaubtem Handel mit Rauschgift auf freiem Fuß entgegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

