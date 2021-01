Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 16-Jähriger bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Hegenichstraße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw - eine Person wurden dabei verletzt. Kurz vor 17 Uhr wollte eine 57-jährige VW-Fahrerin in die Schwetzinger Straße abbiegen. Um dem Gegenverkehr die Vorfahrt zu gewähren musste die Dame abbremsen. Ein 16-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf den Pkw auf. Neben einem Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro wurde der Jugendliche beim Zusammenstoß leicht verletzt.

