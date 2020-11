POL-HS: Polizeibericht Nr. 312 vom 07.11.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Brand mehrerer Mülltonnen

Am Freitag, 06.11.2020, gegen 05:40 Uhr wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen an einem Lager eines Geschäftes auf der Hochstraße gemeldet. Durch das Feuer wurde die Außenfassade des Gebäudes beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Heinsberg-Oberbruch - Brand einer Gartenhütte

Am 06.11.2020 (Freitag), gegen 18:37 Uhr wurde eine Holzhütte im Gartenbereich eines leerstehenden Hauses auf der Straße Im Fritzbruch durch einen Brand zerstört. Auch hier wurde das Feuer durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern hier ebenfalls noch an.

Hückelhoven - Diebstahl eines LKW

In der Zeit von Montag, 26.10.2020 bis Freitag, 06.11.2020, 08:00 Uhr wurde ein auf der Neckarstraße abgestellter Lkw durch bislang unbekannte Täter entwendet.

