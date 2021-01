Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Elektrogeschäft - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörte ein bislang unbekannter Täter die Glastür eines Elektrogeschäfts in der Mittelstraße und gelangte so ins Innere des Ladengeschäfts. Dort schlug der Unbekannte die Scheibe einer Vitrine ein und entwendete daraus Elektrogeräte. Über den Wert und die Menge des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell