Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim /Rhein-Neckar-Kreis - Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ereignete sich am Montagnachmittag auf der Eschelbronner Straße in Meckesheim. Kurz vor 14.00 Uhr missachtete der 23-jährer Fahrer eines Pkw Kia mit Anhänger die Vorfahrt des auf der Eschelbronner Straße fahrenden VW-Passat. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw Kia, der 47-jährige Fahrer des Pkw VW-Passat und dessen gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Die Insassen des VW-Passat wurden zur weiteren Behandlung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem ebenfalls verletzten Kia-Fahrer war dies nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg und der anschließenden Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, blieb die Eschelbronner Straße bis gegen 18.00 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 10.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Thomas Schwemmle - PvD

Telefon: 0621 174-3333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell