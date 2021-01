Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisster 43-jähriger Sven E. wohlbehalten aufgefunden

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit dem 13.01.2021 vermisste 43-jährige Sven E. wurde am Montagmittag auf Hinweis eines Zeugen bei einem Bekannten angetroffen und in Gewahrsam genommen. Er wurde anschließend in die Obhut einer Fachklinik gegeben. Von dort wird über die weitere Behandlungsbedürftigkeit entschieden.

Die weiteren Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Zuvor war am Montagmorgen noch mit einem Polizeihubschrauber und starken Polizeikräften nach dem 43-Jährigen gesucht worden.

Die Polizei fahndete mit einem Lichtbild des Vermissten. Medienvertreter werden gebeten dieses zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

