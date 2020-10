Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Waschautomaten aufgebrochen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Freitag, 23. Oktober, gegen 18 Uhr, brach ein unbekannter Täter zwei Automaten in Waschboxen an der Straße Am Weidenhof auf. Er entnahm die Geldkassetten und entfernte sich mit einem Fahrrad.

