FW-EN: Mehrere Brände in Breckerfeld

Datum: 21.05.2020/ Uhrzeit: 18:09 Uhr/ Einsatzende: 23:30 Uhr/ Einsatzstelle: Wanderweg Boßeler Straße Richtung Ennepetalsperre, Glörtalsperre, Kückelhauser Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld hatte am Donnerstag einiges zu tun. Um 18:09 Uhr wurden die Einheiten aus Breckerfeld und Delle in die Boßeler Straße Richtung Ennepetalsperre gerufen. Hier brannten etwa 80 qm Waldboden aus unklarer Ursache in Nähe zu einem Jungfichtenbestand. Der Brand wurde mit 2 Angriffsleitungen gelöscht. Die wie zu erwarten schwierige Wasserversorgung wurde durch Pendelverkehr mit einem Tanklöschfahrzeug der Löschgruppe Delle sichergestellt. Den Grundschutz für Breckerfeld übernahm in dieser Zeit die Löschgruppe Zurstraße. Nachdem die Einsatzfahrzeuge gewaschen und betankt waren, konnte dieser Einsatz gegen 20:30 Uhr beendet werden. Um 21:55 Uhr wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle erneut alarmiert. Ein Kleinbrand wurde der Feuerwehr an der Glörtalsperre gemeldet. Hier hatten unvernünftige Personen ein Lagerfeuer entzündet. Nachdem sie darauf hingewiesen wurden, dass offenes Feuer im Waldgebiet und bei den momentanen Witterungsverhältnissen nicht nur gefährlich, sondern auch strengstens verboten ist, unternahmen sie erste Löschversuche. Die Feuerwehr löschte dann den Brand komplett. Es wurden mehrere Brände gemeldet, was sich nach ausgiebiger Erkundung allerdings nicht bestätigte. Auch die ebenfalls anwesende Polizei konnte keine weiteren Feststellungen machen. Fast zeitgleich wurde ein weiterer Brand in der Kückelhauser Straße gemeldet. Hier brannte ein Mülleimer. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Delle löschten noch restliche Glutnester mit der Kübelspritze. Ende aller Einsatzmaßnahmen war gegen 23:30 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

