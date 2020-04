Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln- Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Mittwoch, 29. April 2020, gegen 18.25 Uhr, wurde der Polizei eine hilflose Person in der Bakumer Straße gemeldet. Diese sollte auf einer stark befahrenen Straße laufen. Vor Ort konnte eine stark alkoholisierte 29-jährige Frau angetroffen werden. Als die 29-jährige zum eigenem Schutz dem Gewahrsam zugeführt werden sollte, wurde diese zunehmend aggressiv und griff die Polizeibeamten an. Die 29-jährige schlug eine 30-jährige Polizeibeamtin und trat nach einem 29-jährigen Polizeibeamten. Beide Polizeibeamten blieben unverletzt. Darüber hinaus biss die 29-jährige einer 28-jährigen Polizeibeamtin in den Finger, wodurch diese leicht verletzt wurde. Gegen die 29-jährige Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Einbruch in Geflügelstall

Zwischen Mittwoch, 29. April 2020, 16.00 Uhr und Donnerstag, 30. April 2020, 06.00 Uhr kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Einbruch in einen Geflügelstall an der Straße Thüler Tange. Nach bisherigen Erkenntnissen brach er eine Zugangstür auf und begab sich zu einem Lagerraum. Aus diesem entwendete er diverses Werkzeug und Reinigungsmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Dienstag, 28. April 2020, 22.00 Uhr und Mittwoch, 29. April 2020, 09.00 Uhr kam es auf einer Sportanlage an der Sportallee zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte mehrere Geräteschuppen und -container mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

